Stipendi non pagati, addetti alle pulizie delle stazioni in presidio

I lavoratori liguri addetti alle pulizie delle stazioni ferroviarie scendono in piazza. Martedì 21 ottobre, dalle ore 9 alle 12, si terrà un presidio di protesta davanti alla stazione di Genova Principe, organizzato da Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl, Fast e Orsa per denunciare il mancato pagamento degli stipendi e delle indennità.
Alla base della protesta vi sarebbe, secondo le sigle sindacali, l’insolvenza di Rete Ferroviaria Italiana (RFI), società del gruppo Ferrovie dello Stato, nei confronti del Consorzio Stabile Impero, che gestisce l’appalto delle pulizie attraverso la consorziata GAM. Le fatture non saldate, risalenti al mese di maggio 2025, avrebbero bloccato la catena dei pagamenti, lasciando circa 110 lavoratori liguri senza stipendio da mesi.
Le organizzazioni sindacali denunciano non solo il mancato pagamento degli stipendi, ma anche l’assenza di ticket e delle indennità previste dal rinnovo del CCNL della Mobilità/Area Attività Ferroviarie del 22 maggio 2025, creando così incertezza anche sulle retribuzioni future.
Secondo i sindacati, "gli importi non versati da RFI ammontano a oltre un milione di euro, risorse che risultano ferme in chissà quale conto corrente", come sottolineano in una nota. Intanto, tra i lavoratori cresce la preoccupazione: molte famiglie, spiegano le sigle, rischiano di dover ricorrere alle comunità solidali per ottenere beni di prima necessità.
"Chiediamo un intervento immediato delle istituzioni e dei vertici del gruppo FS per sbloccare la situazione e restituire dignità a questi lavoratori", concludono i sindacati.