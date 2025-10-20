Varazze, la Polisportiva San Nazario spegne 50 candeline

La Polisportiva San Nazario di Varazze celebra un traguardo importante: i suoi primi cinquant’anni di attività. Per l’occasione, sabato 25 e domenica 26 ottobre, sono in programma due giornate di festa ricche di eventi, incontri e momenti di condivisione, che coinvolgeranno soci, rappresentanti del mondo associativo locale, la cittadinanza e le Autorità civili, religiose e militari.

I festeggiamenti prenderanno il via sabato 25 ottobre, a partire dalle ore 10:15, nel piazzale della Polisportiva, dove saranno distribuite caldarroste e focaccette, in un clima di convivialità e amicizia.

La giornata di domenica 26 ottobre sarà invece dedicata ai momenti più solenni della celebrazione. Alle ore 10:15 è previsto il ritrovo presso la piazza della Chiesa di San Nazario, da dove, alle 10:30, si darà inizio alla Santa Messa in suffragio di tutti i soci vivi e defunti. Al termine della funzione religiosa, atleti e soci della Polisportiva sfileranno per le vie del quartiere, accompagnati dalle note della Banda Musicale “Cardinal Cagliero” di Varazze.

La cerimonia ufficiale avrà luogo alle ore 12:00 e sarà aperta dal saluto del Presidente della Polisportiva, dottor Andrea Cipollone. Seguiranno gli interventi del parroco dei Santi Nazario e Celso, don Giuseppe Demeterca, e del sindaco di Varazze, ingegner Luigi Pierfederici. Durante la cerimonia saranno inoltre premiati gli atleti e i soci più meritevoli, concludendo con interventi liberi da parte dei presenti, in un momento di condivisione e ricordo di mezzo secolo di attività sportiva e impegno sociale al servizio della comunità.