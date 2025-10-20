"Settimana di Sensibilizzazione sul test del portatore sano" della fibrosi cistica: Savona e Vado si illumineranno di verde

Dopo il successo del primo anno che ha visto un’importante adesione da parte dei Comuni e delle Delegazioni Territoriali che hanno portato ad illuminare oltre 70 monumenti in tutta Italia, anche quest’anno numerosi monumenti si illumineranno di verde per richiamare l’attenzione su di un'importante campagna informativa.

E' quella della seconda "Settimana di Sensibilizzazione sul test del portatore sano" promossa dalla Fondazione Ricerca Fibrosi Cistica e che si apre quest'oggi (20 ottobre) andando avanti fino a domenica 26.

Durante la settimana è prevista la presenza dei volontari delle Delegazioni e dei Gruppi di sostegno di Fondazione che presidieranno con i loro banchetti le più importanti piazze italiane per proporre il ciclamino della ricerca, fiore simbolo di FFC Ricerca, e farsi portavoce della campagna 1 su 30 e non lo sai per informare sulla fibrosi cistica e l’esistenza del test del portatore sano.

Accanto all’informazione, l’altro importante obiettivo della Campagna è giungere all’erogazione gratuita del test del portatore sano di FC per le donne di età compresa tra i 18 e i 50 anni in tutte le regioni d’Italia, partendo da alcune regioni pilota, prima fra tutte il Veneto che dal 2014 lo propone in convenzione a chi lo richieda.

"1 su 30 è la frequenza con cui si presenta la condizione di portatore di fibrosi cistica nella popolazione italiana. Un portatore non ha sintomi, non è malato e quasi sempre non sa di esserlo, ma una coppia composta da due portatori di FC, a ogni gravidanza, ha 1 probabilità su 4 di avere un figlio malato (25%)" spiegano dalla Fondazione.

Nella nostra provincia ad aderire all'iniziativa illuminandosi di verde, colore rappresentativo della Fondazione, saranno i Comuni di Savona e Vado. "In Liguria, grazie alla collaborazione di diversi Comuni, verranno illuminati di verde monumenti simbolici per attirare l’attenzione su una malattia genetica grave che colpisce oltre 2 milioni di portatori inconsapevoli in Italia" concludono dalla Fondazione.