Andora, riparte il doposcuola promosso dal Comune e ospitato dalla Parrocchia di Santa Matilde

Sono aperte le iscrizioni al servizio doposcuola, organizzato dall’Assessorato all’Istruzione del Comune di Andora, nei locali della Parrocchia di Santa Matilde. Dal 6 novembre 2025 al 29 maggio 2026, le famiglie e gli allievi potranno usufruire gratuitamente delle attività organizzate da insegnanti, studenti universitari, dall’ufficio scuola del Comune e dai volontari del Servizio Civile Universale.

L’orario è il seguente: ogni giovedì, dalle 15:00 alle 18:00, per gli studenti delle scuole medie; ogni venerdì, dalle 14:30 alle 17:30, per gli alunni delle scuole elementari.

Il modulo di domanda per accedere al servizio è stato pubblicato sul registro elettronico scolastico. Saranno accettate le prime 20 domande presentate per ordine di scuola, per un totale di 40 posti.

“Il doposcuola è un servizio molto apprezzato dalle famiglie. Si tratta di un’attività che nasce non solo per aiutare a fare i compiti, ma anche per offrire un punto di ritrovo fra coetanei, all’insegna dell’inclusività e della socializzazione”, hanno dichiarato il sindaco Mauro Demichelis e il vicesindaco con delega all’Istruzione, Daniele Martino. “Il nostro ringraziamento va a don Alessandro Venturin per l’ospitalità nei locali della parrocchia, alle professionalità dell’Ente Mattia Poggio e Nadia Caruso per l’impegno profuso nella realizzazione del servizio, alle insegnanti Brigida Taddeo, Diana Sordello, Luisa Ballario e Rosella Cristiani, che offrono con passione la loro riconosciuta esperienza a disposizione dei ragazzi, ai volontari del Servizio Civile Universale del Comune di Andora, Chiara Oneglio e Zef Zefi, e alla studentessa universitaria Sara Caprarella. Siamo grati al dirigente scolastico Beatrice Pramaggiore, a tutti i docenti e al personale ATA dell’Istituto Comprensivo Andora-Laigueglia per il supporto all’iniziativa”.