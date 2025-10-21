Il Monsignor Marino agli induisti: "Vi sono vicino nell’amicizia e nel desiderio di pace"

"Mi è caro mandarVi il mio più cordiale saluto in occasione della festa di Deepavali, che oggi celebrate". Lo scrive il vescovo della Diocesi di Savona-Noli monsignor Calogero Marino in un messaggio ai "Cari amici induisti" del 20 ottobre. "Vi sono vicino nell’amicizia, che in questi miei anni a Savona ci ha fatti incontrare, e nel desiderio di pace, che lega induisti e cristiani. Insieme continueremo a costruire ponti e a tenere vivi i canali della fraternità", aggiunge.

"Quest’anno ricorrono i sessant’anni dalla 'Nostra Aetate', il documento del Concilio Vaticano II sul dialogo tra la Chiesa cattolica e le religioni non cristiane - ricorda il vescovo - E allora, senza dire altre parole mie, mi limito a trascrivere quanto espresso in un passaggio del n. 2 di quel testo: 'Nell’induismo gli uomini scrutano il mistero divino e lo esprimono con l'inesauribile fecondità dei miti e i penetranti tentativi della filosofia; essi cercano la liberazione dall’angoscia della nostra condizione sia attraverso forme di vita ascetica sia nella meditazione profonda sia nel rifugio in Dio con amore e confidenza'".

"Mentre confermo la mia sincera stima per la Vostra spiritualità e tradizione religiosa, Vi auguro buona festa e ogni bene", conclude monsignor Marino.