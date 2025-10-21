“Insieme per Benedetta”: musica e comicità al Teatro Moretti di Pietra Ligure per una serata di solidarietà

Una serata di comicità e musica all'insegna della solidarietà. Domenica 30 Novembre alle ore 17,45 il Teatro Moretti di Pietra Ligure ospiterà “Insieme per Benedetta“. Evento benefico all’insegna della musica e della comicità, organizzato dall’ Associazione “Il Sorriso di Benedetta ODV” con il Patrocinio del Comune di Pietra Ligure . L’evento sarà presentato dalla conduttrice televisiva Elena Pochettino con la partecipazione di numerosi artisti.

Da Comedy club, Zelig e molto altro il comico, Daniele Raco, mentre per la parte musicale avremo il piacere e l’onore di avere sul palco il cantante Franco Fasano, protagonista al Festival di Sanremo nel 1981 e autore negli anni successivi delle piu’ belle canzone della musica italiana interpretate da artisti come Mina, Fausto Leali, Anna Oxa, Massimo Ranieri, Lauzi, accompagnato dal maestro Mauro Vero, ( chitarrista – compositore – arrangiatore ), già al fianco di artisti come Gino Paoli, Roberto Vecchioni , Fausto Leali . Sarà inoltre una splendida occasione per festeggiare i 50 anni di “palco insieme” di Franco e Mauro !

Il ricavato verrà interamente devoluto alla “Fondazione Alessandro Frigiola per il cuore” presso il Centro Marfan del Policlinico di San Donato, che ricordiamo essere una eccellenza nel panorama italiano in grado di fornire un percorso completo di diagnosi e cure ai pazienti con sindrome di Marfan ed in prima linea anche nella attività scientifica di ricerca sulle malattie dell’aorta di tipo genetico nonché sulla sindrome di Marfan . Nello specifico l’incasso della serata verrà utilizzato per sostenere un importante progetto di training e formazione di giovani cardiochirurghi pediatrici .

L’ingresso è come sempre ad offerta libera, ma per garantire il vostro posto, a partire da lunedì 3 Novembre, con un’offerta minima di 10 euro, potrete prenotare i biglietti presso la Tabaccheria Rembado di Pietra Ligure in C.so Italia 136 .

Tutti gli artisti e i collaboratori dell’evento parteciperanno in forma totalmente gratuita . Risate, musica ed emozioni per una causa molto importante e una serata speciale da non perdere.