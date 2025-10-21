 / Attualità

Raddoppio ferroviario: il Comitato Territoriale organizza un incontro informativo per chi sarà coinvolto dall’esproprio

Il 23 ottobre alle or 18 presso le Opere Parrocchiali di Leca

"Il sindaco della Città di Albenga ha convocato il Consiglio comunale per deliberare la costituzione di una commissione consiliare, composta dai consiglieri di maggioranza e opposizione con maggiore attitudine tecnico-legale, al fine di valutare, studiare e proporre eventuali modifiche al progetto di spostamento a monte della ferrovia. Per la prima volta nella storia, la commissione è composta anche dai più preparati e competenti tecnici della zona, dalle rappresentanze degli imprenditori e dei lavoratori. Dopo numerosi incontri è stato prodotto un documento unitario, dove c’è scritto: 'Questa cosa non sa da fare'. L’epilogo di una storia triste: la nostra città, la più martoriata, nessuna commissione consiliare, nessun coinvolgimento dei migliori tecnici, nessun documento unitario. Una realtà amara, dove l’amministrazione comunale tratta la sorte di Albenga e delle sue frazioni con la leggerezza di un dilettante allo sbaraglio". 

Cosi afferma in una nota il Comitato Territoriale, che prosegue: "1.397.471 metri quadrati di suolo fertile, 61 abitazioni e svariati immobili produttivi meriterebbero un’attenzione maggiore; invece, le opere di mitigazione richieste dal comune di Albenga trascurano completamente i territori colpiti dal tracciato e il settore primario". 

"In cambio dell’occupazione di suolo fertile, le richieste dell’amministrazione si limitano a prevedere nuovi espropri per impianti sportivi, una manciata di nuove strade, piste ciclabili e, perché no, anche una nuova passeggiata a mare, tralasciando completamente la cura e il ripristino idraulico e la messa in sicurezza". 

“Siamo da sempre al fianco dei cittadini e delle imprese e per questo abbiamo deciso di organizzare un incontro informativo, con un legale di fiducia, destinato esclusivamente a coloro che saranno interessati dall’esproprio, presso le Opere Parrocchiali di Leca, giovedì 23 ottobre alle ore 18:00”, concludono dal Comitato Territoriale.

