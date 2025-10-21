Savona, incontro del Comitato territoriale del centro città, votato il logo

Sì è svolta ieri sera lunedì 20 ottobre , presso la sala Nassiriya della Provincia dí Savona, la prima assemblea pubblica del Comitato territoriale di centro città . Alla presenza di un centinaio di persone, delle quali molte si sono iscritte al Comitato durante la serata, il Direttivo ha spiegato brevemente le finalità e le prerogative del Comitato stesso, sottolineando che le iniziative sono portate avanti da cittadini attivi, che il Comitato è apolitico e apartitico, e che tutti gli iscritti operano a livello di volontariato.

"Nel corso della riunione sono stati raccolti numerosi suggerimenti - spiega il direttivo - in merito a cosa si può fare per migliorare la vita nella nostra Savona, e ci sono stati anche alcuni interventi verbali da parte del pubblico molto interessanti. Sì è inoltre svolta la votazione per la scelta del logo, che diventerà il nostro primo biglietto da visita".