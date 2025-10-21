Savona, pulizia in via Schienacoste, iniziati anche i lavaggi programmati degli spazi occupati dai bidoni condominiali

Sea-S è intervenuta con un lavaggio in via Schienacoste. La via era sporca e lordata di deiezioni e, dopo segnalazioni arrivate al Comune questa mattina alle 10, Sea-S ha provveduto alla pulizia. La società di igiene urbana ha inoltre iniziato i lavaggi programmati degli spazi che occupano i “poli” dei bidoni condominiali. Il Comune spiega che si è partiti da via Acqui e via Alessandria. Una volta completata la pulizia di Villapiana, i lavaggi interesseranno anche gli altri quartieri.

È invece composta da 160 pezzi la prima batteria dei nuovi cestini dei rifiuti che Sea-S sta sistemando nelle vie della città. Il posizionamento viene effettuato in base alle segnalazioni e all’esame delle zone critiche, oltre che vicino a punti strategici come scuole e fermate degli autobus.