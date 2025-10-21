Spostamento ferrovia, utilizzo opere compensative per riconvertire le aree boschive colpite da incendi: il WWF attacca il Comune di Albenga

Dopo la presentazione di una denuncia alla Commissione Europea per il progetto di spostamento a monte della tratta ferroviaria Finale Ligure-Andora, il WWF Savona punta il dito contro il sindaco di Albenga Riccardo Tomatis.

"Le recenti dichiarazioni del Sindaco di Albenga circa la proposta di destinare una parte significativa delle risorse compensative di territorio destinato al progetto di spostamento a monte della tratta ferroviaria Finale ligure-Andora, attraverso la conversione ad uso agricolo di alcune delle aree boschive che nell’anno 2022 sono state attraversate dal fuoco andando in deroga alla norma che prevede l’impossibilità di cambiarne la destinazione d’uso, lasciano sgomenta l’Associazione - precisano -Il WWF Savona ricorda che la legge nazionale n.353 del 2000 prevede che le aree percorse dal fuoco non possono avere una destinazione d'uso diversa da quella preesistente per almeno 15 anni, e le violazioni sono sanzionate penalmente. In particolare, è vietata la costruzione di edifici e infrastrutture per 10 anni, salvo che non fossero già previste dagli strumenti urbanistici vigenti prima dell'incendio. Le violazioni a questo divieto sono soggette a sanzioni penali, tra cui l’ arresto fino a due anni ed un’ ammenda".