Savona, pluripremiato in Campanassa il poeta dialettale Pietro Baccino

Il poeta Pietro Baccino nato a Savona nel 1940 riceverà il primo premio del XX concorso letterario di poesia dialettale 2025 “Giannino Orengo”, tenutosi nel comune di Dolceacqua.

La cerimonia si svolgerà sabato 25 ottobre 2025 alle ore 16 presso la sede dell’Associazione ” A Campanassa” nella sala dell’Anziania del complesso monumentale del Brandale in Savona. Sarà presente alla cerimonia Franco Bampi presidente de A Compagna.

Il poeta ha insegnato per trentacinque anni nella scuola elementare, coltivando la passione per l'osservazione naturalistica e botanica in particolare e offrendo la competenza acquisita, oltre che ai suoi allievi, in articoli su riviste, conferenze, lezioni alle Unitre di Savona e Finale Ligure.

Ha collaborato alla stesura del volumetto “Alberi a Savona” e ha pubblicato il libro “Orchidee spontanee della provincia di Savona”, frutto di una ricerca ventennale. Ha studiato il dialetto di Giusvalla, parlato in famiglia, del quale ha compilato un dizionario, e lo ha poi utilizzato, a partire dal 2004, per narrare in versi il lavoro, la fatica, le sofferenze del padre e della madre e del loro mondo contadino.

Scrive in lingua, percorrendo i sentieri della natura, della memoria e degli affetti e volgendo uno sguardo solidale verso gli oppressi, i calpestati, i dimenticati. Ha pubblicato numerose raccolte e articoli in riviste specializzate. Sue opere sono inserite in molte antologie. Oltre a numerosi riconoscimenti, ha conseguito il primo premio in oltre 100 Concorsi Letterari.

Nella giornata di domenica 15 ottobre 2023 a Giusvalla è stata fatta la inaugurazione del Museo Immateriale del dialetto di Giusvalla con la relativa presentazione di un libro di poesie. Tale lodevole iniziativa a carattere culturale ed anche storica per Giusvalla va consigliata ai semplici curiosi ed agli appassionati di cultura locale del paese e in generale dai cultori della materia. Saranno presenti alla premiazione autorità, la famiglia Orengo e la giuria. Fra gli ospiti annoveriamo l’assessore alla cultura Luana Mauro del comune di dolceacqua e il presidente de “A Compagna” Franco Bampi. La giornata è stata promossa dal Presidente della Consulta Ligure Giorgio Oddone. Gli stacchi musicali dialettali saranno a cura del maestro Ivano Nicolini.