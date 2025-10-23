 / Cronaca

Cronaca | 23 ottobre 2025, 08:43

Furti nei supermercati con volto coperto e coltello: 56enne condannato a 3 anni e 8 mesi

Aveva colpito nei supermercati Eurospin e Gulliver minacciando le cassiere

Furti nei supermercati con volto coperto e coltello: 56enne condannato a 3 anni e 8 mesi

È stato condannato a 3 anni e 8 mesi in Tribunale a Savona il 56enne che nel settembre del 2024 aveva colpito due rapine a Savona nei supermercati  Eurospin di via Tissoni e Gulliver di via Doberti alle Fornaci.

La squadra mobile della polizia lo aveva arrestato con l’accusa di rapina aggravata e dalle loro indagini coordinate dal Pubblico Ministero Massimiliano Bolla, era emerso che l’uomo entrava in pieno giorno nei supermercati, a volto coperto ed armato di un grosso coltello da cucina e, dopo aver  minacciato le cassiere, si impossessava dell’incasso della giornata per poi darsi alla fuga a bordo di uno scooter.

Gli accertamenti effettuati, anche con la visione delle immagini di videosorveglianza, avevano permesso di ricostruire l’esatta dinamica e risalire alla sua identità.  

L’uomo, rintracciato all’interno della propria abitazione ed arrestato, era stato associato al carcere di Genova “Marassi”.

Nei giorni scorsi poi la condanna del giudice.

Luciano Parodi

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A OTTOBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium