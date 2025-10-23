Furti nei supermercati con volto coperto e coltello: 56enne condannato a 3 anni e 8 mesi

È stato condannato a 3 anni e 8 mesi in Tribunale a Savona il 56enne che nel settembre del 2024 aveva colpito due rapine a Savona nei supermercati Eurospin di via Tissoni e Gulliver di via Doberti alle Fornaci.

La squadra mobile della polizia lo aveva arrestato con l’accusa di rapina aggravata e dalle loro indagini coordinate dal Pubblico Ministero Massimiliano Bolla, era emerso che l’uomo entrava in pieno giorno nei supermercati, a volto coperto ed armato di un grosso coltello da cucina e, dopo aver minacciato le cassiere, si impossessava dell’incasso della giornata per poi darsi alla fuga a bordo di uno scooter.

Gli accertamenti effettuati, anche con la visione delle immagini di videosorveglianza, avevano permesso di ricostruire l’esatta dinamica e risalire alla sua identità.

L’uomo, rintracciato all’interno della propria abitazione ed arrestato, era stato associato al carcere di Genova “Marassi”.

Nei giorni scorsi poi la condanna del giudice.