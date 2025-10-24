Savona, porta a porta per un condominio in Corso Italia: i residenti denunciano il degrado

Riceviamo e pubblichiamo.

"Buongiorno Direttore,

Le scrivo per segnalare nuovamente l’incresciosa situazione che, ogni sera, si crea davanti al civico n. 4 di Corso Italia. Il nostro condominio conta 14 utenze, ma Sea-S continua a imporre la gestione porta a porta con mastelli individuali, sostenendo che l’ampio marciapiede ne consenta il posizionamento.

Nei giorni di maggior conferimento (ad esempio il giovedì: organico, secco e plastica) arriviamo a collocare fino a 42 tra mastelli e sacchi, saturando l’area antistante l’ingresso. Le fotografie allegate documentano la situazione di ieri sera, peraltro con alcune utenze assenti.

Il problema colpisce in modo particolare anziani e persone con disabilità, costretti a movimentare quotidianamente i contenitori, e crea disagi anche alle attività commerciali adiacenti, che spesso si ritrovano il marciapiede ingombrato da mastelli svuotati e lasciati alla rinfusa.

Tutte le richieste finora inoltrate a Sea-S sono rimaste senza risposta, salvo l’ostinata conferma dello status quo.

Per questo chiediamo, per il tramite del Suo giornale, che vengano sollecitati Sea-S e gli uffici competenti a:

- effettuare un sopralluogo tecnico;

- valutare soluzioni condominiali centralizzate (isola

ecologica/mastelli condivisi/cassonetti carrellati in area dedicata)

compatibili con il transito pedonale e le barriere architettoniche;

- definire tempi e responsabilità per il riposizionamento dei

contenitori dopo lo svuotamento.

Confidiamo che la visibilità offerta dal Suo giornale possa finalmente favorire una soluzione ordinata, sicura e rispettosa del decoro urbano.

Grazie per l’attenzione.

Cordiali saluti,

Stefano Martinelli"