Rischio cedimento su una porzione di Passeggiata Ciccione ad Alassio: disposti chiusura, demolizione e ricostruzione

A seguito delle verifiche tecniche condotte nei giorni scorsi, il sindaco di Alassio Marco Melgrati ha firmato un’ordinanza contingibile e urgente che dispone la chiusura e la demolizione del tratto della Passeggiata Angelo Ciccione compreso tra lo stabilimento “La Scogliera” e la Sla 8.

La decisione si è resa necessaria dopo che la relazione dell’ingegnere Emilio Brovelli ha evidenziato un grave deterioramento delle strutture portanti, in particolare nel segmento già interessato da puntellamenti provvisori. Secondo quanto riportato nel documento tecnico, il cedimento di questa sezione potrebbe innescare un effetto di “trascinamento” sui tratti adiacenti, rendendo inevitabile l’intervento immediato.

L’ordinanza prevede quindi la chiusura totale al transito pedonale e carrabile del tratto interessato, con la posa di recinzioni a protezione dell’area, e l’avvio dei lavori di demolizione in somma urgenza. Parallelamente, il Comune ha già affidato la realizzazione di una scogliera di massi a difesa del muro di sostegno della soprastante via Aurelia, per prevenire rischi di scalzamento e garantire la sicurezza della viabilità. L’incarico è stato formalizzato oggi con verbale di somma urgenza sottoscritto dal dirigente tecnico comunale, ingegner Luca Corciulo.

Contestualmente sarà indetta una conferenza di servizi per definire la successiva fase di ricostruzione della passeggiata, che comprenderà la ricostruzione delle fondazioni e delle opere in elevazione.

“I lavori di demolizione partiranno immediatamente e ad essi, previa indizione di apposita procedura di affidamento ad evidenza pubblica, seguiranno quelli di ricostruzione, il cui valore totale supererà il milione di euro - afferma il sindaco Melgrati -. Gli interventi si svolgeranno durante l’inverno e riteniamo che con ottima probabilità potranno essere completati entro il prossimo periodo pasquale. Si tratta di un nuovo intervento importante della nostra Amministrazione comunale, che va a riqualificare e mettere in sicurezza questo tratto della Passeggiata Ciccione, restituendo alla città e ai cittadini uno spazio rinnovato e sicuro”.