Efficientamento energetico, 14 milioni per 61 imprese liguri coi contributi regionali

La misura del PR Fesr 2021-2027 ha riscosso un successo in linea con le aspettative

Sessantuno imprese sono pronte a investire complessivamente 14,4 milioni di euro in efficientamento energetico grazie al sostegno di Regione Liguria. Lo hanno annunciato l'assessore regionale all'Energia, Paolo Ripamonti, e il consigliere delegato allo Sviluppo economico, Alessio Piana.

La misura in questione rientra nell'azione 2.1.2 del PR Fesr 2021-2027 e prevedeva una dotazione economica di 14 milioni di euro. Le agevolazioni sono state concesse in parte a fondo perduto e in parte come finanziamento agevolato, con l'obiettivo di sostenere progetti di riqualificazione energetica di immobili, impianti e processi produttivi.

“Una risposta positiva, in linea con le precedenti edizioni, che consolida l'azione regionale. L'obiettivo è chiaro: ridurre i costi in bolletta e le emissioni, migliorando le prestazioni energetiche – aggiungono Ripamonti e Piana –. Proseguiremo su questa strada già dal prossimo futuro, con nuove opportunità per le imprese in ambito di rinnovabili con la misura che aprirà il 27 novembre.”

