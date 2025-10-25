Impatto tra auto e moto lungo la Sp13 a Stellanello: un uomo in codice rosso al Santa Corona

Mobilitazione di soccorsi nel pomeriggio odierno, poco prima delle 18, lungo la Sp13 a Stellanello, in frazione San Lorenzo, a causa di un impatto tra un'auto e una moto avvenuto per cause e con dinamica non ben chiarite.

A necessitare dell'intervento dei sanitari, coi militi della Croce Bianca alassina sul posto insieme al personale dell'automedica Sierra 4, è stato un uomo sulla quarantina che viaggiava a bordo del mezzo a due ruote. La vittima, che ha riportato alcuni traumi, è stata ricoverata in codice rosso al Santa Corona, in condizioni da monitorare ma cosciente.

A intervenire per i rilievi del caso anche la Polizia.