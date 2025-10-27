 / Attualità

Attualità | 27 ottobre 2025, 11:53

Regione, nuovo bando regionale a sostegno di progetti cooperativi

Le domande potranno essere presentate dal 30 ottobre al 10 novembre

Regione, nuovo bando regionale a sostegno di progetti cooperativi

Centomila euro a sostegno del mondo cooperativo ligure. 

"Una misura con cui proseguiamo, dopo esser stati i primi a livello nazionale ad approvare un piano d’azione dedicato, il percorso di valorizzazione della cooperazione ligure, settore che rappresenta un pilastro dell'economia sociale e della crescita sostenibile regionale - spiega il consigliere delegato allo Sviluppo economico Alessio Piana, commentando il nuovo bando approvato nell'ambito della legge regionale 19/2010 -. Sostenere chi quotidianamente rappresenta un punto di riferimento per la categoria significa dare forza e continuità a un modello di impresa che mette al centro il lavoro e la partecipazione". Tra le iniziative ammissibili a contributo rientrano attività legate a formazione, ricerca, innovazione e cultura cooperativa.

Le domande potranno essere inviate dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative del settore dal 30 ottobre al 10 novembre via PEC aprotocollo@pec.regione.liguria.it, utilizzando la modulistica presente sul sito di Regione Liguria. Saranno ammissibili a contributo i progetti realizzati e conclusi nel 2025.

Redazione

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A OTTOBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium