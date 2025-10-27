Contrabbando di auto di lusso: Finanza e Dogana sequestrano una Ferrari "Purosangue" da oltre mezzo milione di euro

L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e la Guardia di Finanza di Genova hanno sequestrato per contrabbando una Ferrari “Purosangue”. Alla guida della fuoriserie, con targa emiratina, dal valore circa 700mila euro, un cittadino francese in arrivo, via mare, su un traghetto proveniente da Tunisi e sbarcato al Terminal Colombo.

La vettura durante lo sbarco è risultata sospetta non solo perché inusuale il transito di “supercar” provenienti da un Paese a tassazione limitata – come gli Emirati Arabi Uniti – tanto più perché alla guida vi era un soggetto di diversa nazionalità. Tali elementi, acquisiti nell’immediatezza del controllo, hanno reso necessario un approfondimento investigativo che ha fatto scattare ulteriori accertamenti doganali sulla fuoriserie.

E’ stato così possibile acclarare il tentativo di immettere la Ferrari nel territorio doganale dell’Unione Europea senza il dovuto pagamento di IVA e relativi dazi, per un importo complessivo pari a circa € 170.000. Il conducente è stato denunciato, a piede libero, alla locale Autorità Giudiziaria per il reato di contrabbando aggravato.

Il contrasto alle frodi doganali è fondamentale per preservare le risorse del bilancio dell’Unione europea e dello Stato e per tutelare i cittadini dall’ingresso di merci di dubbia natura e provenienza.