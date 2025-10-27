Albenga, dai "Fiori di Testa" 1600 euro di materiali per le scuole del territorio

Risate, condivisione, buon cibo e soprattutto solidarietà: ecco i risultati conseguiti dall’associazione Fiori di Testa di Albenga in seguito alla partecipazione ad alcune iniziative, tra sagre e feste del territorio.

Il primo appuntamento, la tradizionale “Sagra du Burgu”, è stato un grande successo. Un evento che ha riempito le vie di sorrisi e buonumore e che, grazie alla generosità dei partecipanti, ha permesso all’associazione di destinare circa 1.600 euro all’acquisto di materiale scolastico di facile consumo per i sette plessi dell’Istituto Comprensivo Albenga 2.

Poco dopo, l’energia dei "Fiori di Testa" è approdata al Salea Beer Fest, dove il calore del pubblico ha confermato ancora una volta quanto il territorio sappia essere partecipe e vicino. Con i fondi raccolti, l’associazione ha potuto acquistare un gazebo che fungerà da “tetto” per le future iniziative e, soprattutto, destinare parte dei proventi a una realtà speciale: il gattile senza gabbie di Salea, gestito con amore da Leila e Giovanna, due “gattare” che curano una colonia felina con dedizione, occupandosi di nutrimento, cure e sterilizzazioni.

Per i Fiori di Testa, non poteva mancare la tappa alla Fiera della Zucca di Zuccarello, autentico tripudio di profumi e colori d’autunno. E l’associazione non si ferma: nei prossimi giorni, i Fiori di Testa saranno presenti con lo stand “Dolcetto o Dolcetto” alla festa “The Brody's Halloween” nell’area Sagralea, evento organizzato dal vulcanico Marco Secco Sanguineti.