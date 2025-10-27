Cuccioli abbandonati nel bosco a Cosseria, trovati in un sacchetto di plastica

Drammatico ritrovamento ieri in un bosco di Cosseria: alcuni cuccioli di cane, appena nati, sono stati trovati all’interno di un sacchetto di plastica. Secondo le prime stime, i piccoli hanno solo 2-3 giorni di vita.

“Uno purtroppo è morto”, hanno scritto dal gruppo Facebook del Canile di Savona, che ha subito lanciato l’allarme alla comunità. “Al momento gli altri cuccioli sono stati presi in cura da AVI (Ambulanze Veterinarie), con una volontaria che farà da balia”.

Il Canile ha inoltre chiesto supporto alla cittadinanza: “Se avete informazioni in merito o se potete aiutare con del latte, chiamate Ambulanze Veterinarie al 331 4824724. Attualmente stanno mangiando Primo Latte Cucciolo della Elanco, che abbiamo acquistato dalla Farmacia Saettone di Savona”.