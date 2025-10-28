Rocchetta Cairo, la chiesa risplende con la nuova illuminazione LED

Prosegue a pieno ritmo il piano di efficientamento energetico e valorizzazione del territorio di Cairo Montenotte, grazie al project financing con Enel X.

L’intervento, pensato per coniugare sostenibilità e risparmio energetico, sta trasformando l’illuminazione pubblica della frazione di Rocchetta, mettendo in risalto il patrimonio storico e artistico della comunità.

Nei giorni scorsi è stata completata la nuova illuminazione a LED della facciata della chiesa, mentre nelle prossime settimane tornerà a splendere anche il campanile, rendendo il centro storico ancora più suggestivo nelle ore serali.

L’iniziativa non solo riduce i consumi energetici, ma valorizza anche l’identità culturale del territorio, con un progetto pensato per durare nel tempo e migliorare la vivibilità della comunità.

Questo intervento rappresenta un passo importante per promuovere efficienza energetica, sostenibilità ambientale e la valorizzazione del patrimonio artistico locale.