Asl 2, stabilizzati a tempo indeterminato 24 lavoratori del comparto e della dirigenza sanitaria

L’Asl2 ha approvato la stabilizzazione a tempo indeterminato di ventiquattro lavoratori, con un atto che dà seguito alla ricognizione interna condotta tra agosto e settembre 2025. Con un avviso pubblico, l’azienda aveva invitato i lavoratori con almeno diciotto mesi di servizio — di cui sei tra gennaio 2020 e dicembre 2025 — a presentare domanda per l’eventuale stabilizzazione.

Le stabilizzazioni riguardano sia personale della dirigenza sanitaria sia dipendenti del comparto. Tra i profili interessati figurano un dirigente delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, tre infermieri, un terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva, un dietista, quattro assistenti sociali e quattordici assistenti amministrativi. Tutti i lavoratori saranno assunti a tempo indeterminato e pieno nei rispettivi profili, con cessazione dei contratti a termine ancora in essere. Il costo complessivo delle nuove assunzioni è già compreso nel bilancio di previsione 2025.

Tre candidature sono state escluse per mancanza dei requisiti richiesti dalla normativa, mentre una posizione — relativa a un incarico di collaborazione coordinata e continuativa — sarà definita con un successivo provvedimento, subordinato al superamento del colloquio previsto dal bando.

"Dopo un percorso lungo e complicato – dichiara la Cisl FP – che come organizzazione abbiamo portato avanti con determinazione, è per noi motivo di grande soddisfazione la pubblicazione della delibera di stabilizzazione del personale a tempo determinato in possesso dei requisiti richiesti. Tuttavia, il nostro impegno verso la completa stabilizzazione del personale a tempo determinato e in possesso dei requisiti previsti dalla norma prosegue, visto che all’appello mancano ancora alcune categorie di lavoratori, come i fisioterapisti, per i quali chiediamo da tempo l’avvio del percorso di stabilizzazione".