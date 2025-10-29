Associazione Italia Israele di Savona: riconferme e nuovi importanti ingressi

Si è svolta ieri sera l'assemblea ordinaria degli associati di Italia Israele di Savona per il biennale rinnovo delle cariche del Consiglio Direttivo e le determinazioni sulla programmazione del prossimo biennio.

“La Presidenza onoraria è rimasta al consigliere regionale Angelo Vaccarezza, per il grande costante contributo alle iniziative in sostegno di Israele e di contrasto all'antisemitismo vecchio e nuovo”, riferisce la presidente Cristina Franco. Che aggiunge: “In funzione dell'accresciuto numero degli iscritti, registrato soprattutto dopo il 7 ottobre 2023, si è aumentato anche il numero dei consiglieri del Direttivo. Sono stati eletti, in riconferma, Cristina Franco, Esther Cozza, Enrica Contartese, Sabrina Bonino, Davide Filippi, Guido Viglietti, Antonella Orione, Daniela Ravera, Luciano Dondero, Valter Lazzari cui si sono uniti Elena Zucca e i consiglieri regionali Sara Foscolo e Rocco Invernizzi”.

“Registriamo che il numero cresciuto di associati nell'ultimo biennio, soprattutto dopo il tragico pogrom del 7 ottobre, dimostra che molte persone della società civile e anche della politica si sono avvicinate alle ragioni di Israele e dell'Occidente, hanno deciso di impegnarsi attivamente contro il terrorismo, l’estremismo e il fondamentalismo islamico. Anche le strumentali vicende della Flottilla, le continue occupazioni delle sedi scolastiche e universitarie, le manifestazioni violente che nulla hanno a vedere con la ricerca del dialogo, della tolleranza e della pace e men che meno con gli interessi della popolazione palestinese, hanno significato, per gran parte della cittadinanza, il superamento intollerabile di una linea rossa. Ne danno evidenza anche i social dove, a fronte delle notizie sulle molte manifestazioni pro palestina, il riscontro del pubblico è per la grande maggioranza negativo, di condanna o di presa di distanza”.