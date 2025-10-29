Cairo, è già tempo di Natale: affidata l’installazione delle luminarie

A Cairo Montenotte è già tempo di pensare al Natale. Con una recente deliberazione della giunta Lambertini, il Comune ha deciso di affidare alla ditta Luminarie Palmiro S.r.l. di Serra Riccò (Genova) l’allestimento delle decorazioni natalizie per le prossime festività.

L’obiettivo dell’amministrazione è rendere la città ancora più accogliente e suggestiva, creando un’atmosfera di festa capace di coinvolgere cittadini e visitatori. Le luci di Natale, infatti, rappresentano da sempre un simbolo di unione, serenità e calore comunitario.

Il progetto, che prevede l’installazione e la gestione degli addobbi luminosi in diversi punti del centro cittadino, avrà un costo complessivo di 30.500 euro, interamente previsto nel bilancio comunale 2025, con l’impegno economico già stanziato per garantirne la realizzazione.

L’iniziativa si inserisce in un più ampio percorso di valorizzazione culturale e promozione del territorio, volto a sostenere la socialità e la vita cittadina nel periodo più magico dell’anno.

Con l’accensione delle luci natalizie, prevista come da tradizione per l’inizio di dicembre, Cairo Montenotte si preparerà così a vivere un Natale ricco di luci, colori ed emozioni, all’insegna della condivisione e dello spirito di comunità.