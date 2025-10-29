Giorno dell’Unità Nazionale e Forze Armate: le celebrazioni a Savona

Il 4 novembre, in piazza Mameli a Savona, si celebreranno il “Giorno dell’Unità Nazionale” e la “Giornata delle Forze Armate”, per commemorare i caduti di tutte le guerre e sottolineare il continuo legame tra la Nazione e le Forze Armate.

La cerimonia, che avrà inizio alle ore 10.00, vedrà la partecipazione delle massime autorità civili, militari e religiose, nonché delle rappresentanze delle Associazioni Combattentistiche e d’Arma della provincia. Saranno letti i messaggi del Presidente della Repubblica e del Ministro della Difesa e verrà deposta una corona d’alloro presso il Monumento ai Caduti “Rintocchi e Memorie”.

Durante l’evento avrà luogo anche la consegna della Croce al Valor Militare, conferita con Decreto del Presidente della Repubblica il 13 maggio 2024, alla città di Quiliano per la sua attività partigiana durante la Resistenza. Faranno seguito brevi interventi delle autorità.

All’evento parteciperanno inoltre gli alunni della Scuola per l’Infanzia “Sergio Sguerso”, che eseguiranno l’Inno Nazionale in linguaggio L.I.S.