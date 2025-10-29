Ordine e sicurezza ad Albenga, il Prefetto convocherà un tavolo tecnico/operativo in Questura

Oggi, mercoledì 29 ottobre, si è svolto in Prefettura il tavolo per l’ordine e la sicurezza, richiesto nelle scorse settimane dal sindaco di Albenga Riccardo Tomatis.

Al centro dell’incontro la richiesta del primo cittadino di un potenziamento delle misure di sicurezza sul territorio, da attuare attraverso una collaborazione sempre più stretta tra le Forze dell’Ordine e la Polizia Locale, con l’obiettivo di rafforzare il presidio della città e garantire un coordinamento operativo ancora più efficace.

“Ringrazio il Prefetto per aver ascoltato con attenzione le tematiche riguardanti il nostro territorio - afferma il sindaco Tomatis - L’incontro è stato proficuo e il Prefetto convocherà prossimamente un tavolo tecnico/operativo in Questura alla presenza di tutte le Forze dell’Ordine e della Polizia Locale, al fine di coordinare i servizi da svolgere sul territorio, in particolare nelle zone più sensibili indicate dalla Polizia Locale di Albenga che ha conoscenza diretta e costante della città e delle sue esigenze. È importante inoltre garantire un presidio anche nelle ore notturne, dopo l’una di notte, quando la Polizia Locale termina il servizio. Ci è stato assicurato che ci sarà una presa in carico effettiva delle necessità che abbiamo riportato”.

Nel corso dell’incontro, il Sindaco Tomatis ha anche rivolto un appello allo Stato – rappresentato dal Prefetto – affinché non venga sottovalutata alcuna situazione e si possa così gestire con efficacia e determinazione ogni questione legata alla sicurezza cittadina.

In questa occasione è stato inoltre rinnovato e sottoscritto il “Patto per la Sicurezza”, che si pone come obiettivi quelli di coordinare azioni congiunte tra Forze dell’Ordine e Polizia Locale, condividere le informazioni per rispondere tempestivamente alle esigenze del territorio, potenziare servizi ordinari e straordinari di controllo del territorio e portare avanti azioni preventive con particolare attenzione all’educazione alla legalità nelle scuole e alla sensibilizzazione della popolazione per contrastare l’utilizzo di sostanze stupefacenti, l’abuso di alcool e i fenomeni di bullismo o violenza domestica.

“È fondamentale portare avanti con costanza azioni di prevenzione e di repressione nell’interesse della sicurezza di tutti i cittadini - conclude il primo cittadino - Ringrazio la Polizia Locale di Albenga e tutte le Forze dell’Ordine per il prezioso lavoro che svolgono quotidianamente con professionalità e dedizione. Ritengo che un impegno concreto e condiviso sul tema della sicurezza ad Albenga sia essenziale, e il tavolo operativo che sarà convocato dal Prefetto in Questura rappresenta un passo importante in questa direzione”.