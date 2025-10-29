Rete del gas: 41 Comuni uniti nella gestione associata del servizio, approvata la convenzione

Nell’ambito del percorso avviato dalla Provincia di Savona, in qualità di stazione appaltante, per giungere alla pubblicazione del bando di gara relativo all’affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale nei Comuni dell’ATEM Savona 1 Sud-Ovest, il Consiglio provinciale ha approvato la convenzione per l’affidamento e il successivo controllo della gestione del servizio, che dovrà essere approvata da ciascuna Amministrazione comunale aderente.

L’Ambito comprende 41 Comuni, chiamati a collaborare non solo nella fase di aggiudicazione, ma anche in quella successiva di vigilanza e gestione del contratto, della durata di dodici anni. Il documento costituisce una forma di cooperazione tra gli Enti Locali dell’Ambito — articolazione territoriale prevista a livello nazionale per l’affidamento dei servizi di distribuzione del gas — e garantisce la partecipazione e la consultazione di tutti i Comuni coinvolti nella gestione del servizio.

La convenzione attribuisce alla Provincia di Savona il compito di esercitare, per delega dei Comuni, la rappresentanza amministrativa in tutte le fasi successive alla gara, fino all’affidamento e al controllo del servizio. Le funzioni operative saranno articolate attraverso due organismi di partecipazione: l’Assemblea dei Sindaci, sede di confronto e indirizzo politico, che garantisce la presenza di tutti i Comuni dell’Ambito; e il Comitato di Monitoraggio, organo di supporto alla stazione appaltante, incaricato di verificare l’operato del gestore, assicurare il rispetto delle prescrizioni contrattuali e proporre strategie di sviluppo per l’estensione delle reti di distribuzione a nuovi territori.

“Un adempimento di grande rilevanza, previsto dalla normativa – ha sottolineato il Presidente Olivieri –, che interessa diverse aree del territorio e che da tempo attende concreta attuazione. È necessario proseguire nella direzione di questo obiettivo storico, capace di incidere fattivamente sulla qualità della vita dei cittadini e sulla competitività delle imprese locali”.