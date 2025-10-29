Savona, il monumento dedicato a Pertini in stato di degrado: il Comune dispone il restauro

Molte delle lettere in acciaio della stele, che compongono una frase del Presidente Pertini, si presentano in uno stato di evidente degrado: alcune sono arrugginite, bucate, o hanno la lamella esterna completamente staccata.

Si tratta di una situazione critica, specialmente considerando che il monumento è una struttura in acciaio che avrebbe dovuto essere progettata per resistere al tempo e alle intemperie ed è stato inaugurato soltanto quattro anni fa.