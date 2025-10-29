Savona, il monumento dedicato a Pertini in stato di degrado: il Comune dispone il restauro

Il Comune di Savona interviene finalmente per il restauro del monumento dedicato al Presidente Pertini nell'omonima piazza. L'intervento arriva dopo mesi di attesa, un problema che era stato riportato da Savonanews lo scorso gennaio.
Molte delle lettere in acciaio della stele, che compongono una frase del Presidente Pertini, si presentano in uno stato di evidente degrado: alcune sono arrugginite, bucate, o hanno la lamella esterna completamente staccata.
Si tratta di una situazione critica, specialmente considerando che il monumento è una struttura in acciaio che avrebbe dovuto essere progettata per resistere al tempo e alle intemperie ed è stato inaugurato soltanto quattro anni fa.
Per l'inizio dei lavori, il Comune ha già disposto il noleggio di una piattaforma aerea per consentire di raggiungere le parti più alte della scultura. Questo permetterà alla ditta che si occuperà del restauro di poter lavorare in sicurezza.