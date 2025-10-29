Minacce per far saldare un debito di droga: scena muta di Pace, Ferrando risponde alle domande del Gip

Lui si è avvalso della facoltà di non rispondere, lei invece ha risposto alle domande del Giudice per le indagini preliminari.

Ieri il 41enne Fabio Pace difeso dall'avvocato Paolo Brin ha fatto scena muta, invece la 53enne Marika Ferrando assistita dal legale Cristiano Mancuso, ha parlato durante l'interrogatorio di convalida rispondendo ai quesiti del Gip Emilio Fois e del Pubblico Ministero Maddalena Sala.

I carabinieri lo scorso 23 ottobre li avevano arrestati dopo un'articolata attività di indagine con l'accusa di tentata estorsione in concorso per aver rivolto minacce nei confronti di un giovane savonese, dal quale pretendevano il pagamento di un debito legato a cessioni di droga.

Le intimidazioni, avvenute sia per telefono sia di persona, non avevano avuto gravi conseguenze grazie al tempestivo intervento dei militari, che avevano rapidamente raccolto elementi sufficienti per informare l’autorità giudiziaria e ottenere le misure cautelari.

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, la vittima avrebbe dovuto incontrare Pace per “regolarizzare il debito”, ma l’intervento dei Carabinieri ha impedito che l’appuntamento si concretizzasse.

Nel corso delle verifiche, i militari avevano inoltre denunciato in stato di libertà un 47enne della provincia di Alessandria, che si trovava in compagnia di Pace e che era stato trovato in possesso di due coltelli, lunghi rispettivamente 27 e 37 centimetri.

L’uomo dovrà rispondere di porto abusivo di oggetti atti a offendere o armi.

Gli arrestati erano stati trasferiti nelle case circondariali di Genova Marassi e Genova Pontedecimo. Se per Pace verrà confermata la custodia cautelare in carcere, l'avvocato di Ferrando ha chiesto al Gip gli arresti domiciliari.