Processo IncentivItalia, Claudia Ghiso si difende: la Guardia di Finanza ricostruisce in aula le indagini

Ha fornito dichiarazioni spontanee davanti al Giudice Veronica Desei la savonese Claudia Ghiso, fondatrice di IncentivItalia, l'azienda nata come start up che offriva un sistema per conoscere ed ottenere fondi per la liquidità aziendale e familiare, finita nell'occhio del ciclone e imputata per presunte truffe.

Ieri in Tribunale a Savona è proseguito il processo e ha testimoniato la Guardia di Finanza che ha ricostruito le indagini tra i messaggi Whatsapp e le mail dei clienti insoddisfatti, le recensioni su TrustPilot (contrastando quelle negative con commenti positivi) e l'incarico ad una società milanese per curare l'aspetto social della società.

Sarebbe emerso inoltre che nelle domande presentate sarebbero stati indicati indirizzi mail fittizi dei clienti (non quindi il reale indirizzo) con le risposte positive o negative in merito alle richieste di convogliamento che venivano convogliate direttamente su IncentivItalia. Con i clienti che sarebbero rimasti così all'oscuro sulle loro pratiche.

Ghiso, difesa dall'avvocato Marco Augimeri, ha specificato che IncentivItaliaavrebbe consentito di ottenere fondi comunitari e avrebbe agito nel rispetto e nella correttezza.

Una quarantina erano state le querele presentate in Procura da diverse persone che si erano affidate all'azienda per ricevere contributi da bandi europei consegnando per esempio una cifra base di 1500 euro. Non riuscendo poi a ottenere in molteplici casi praticamente niente. Solo l'1%, secondo quanto emerso, avrebbero ottenuto il finanziamento. Anche perché i bandi scelti sarebbero stati incompatibili con le richieste del cliente, non inerenti all'attività o inadatti.

Una novantina invece sarebbero state le persone offese tra querelanti e non querelanti (tra cui ex dipendenti). Sei invece le persone che si erano costituite come parte civile nel processo.

Lo scorso 9 marzo 2023 era scattato un blitz della guardia di finanza disposto dalla Procura di Savona nell'ex sede di Corso Italia per acquisire le documentazioni a seguito dei diversi esposti di clienti che si erano susseguiti nei mesi precedenti.

Nata come startup innovativa, si leggeva sul loro sito, "che ha creato il primo e unico database in Italia che viene aggiornato quotidianamente, all’interno del quale facciamo confluire tutte le opportunità Nazionali, Internazionali ed Europee rivolte a imprese, persone fisiche, associazioni, cooperative ed enti pubblici. Grazie a questo importante strumento siamo in grado di selezionare le migliori agevolazioni attive ed in attivazione per qualsiasi settore e dimensione aziendale. Abbiamo anche un business model innovativo: se non troviamo un bando per il tuo progetto, ti restituiamo il compenso".

E proprio ques'ultimo aspetto che era stato contestato a più riprese da diverse persone che si erano affidate a loro tanto da portarli poi a presentare molteplici denunce. Non erano mancate anche le recensioni negative sulla piattaforma TrustPilot da chi si era sentito truffato dall'azienda. La stessa peraltro a più riprese si era difesa dalle accuse.

Una sentenza del Tribunale di Milano, emessa nel dicembre 2023, dichiarava la liquidazione giudiziale (con la procedura che per legge ha emendato l'iter fallimentare) di "IncentiviItalia S.R.L. Società Benefit", nominando giudice delegato e curatore.

La segnalazione da parte dell'Ufficio Europeo per la Lotta Antifrode della Commissione Europea in quanto ci sarebbe stato un anomalo numero di richieste di finanziamenti non congrui per i fondi, sarebbe stata la prima che aveva poi portato la guardia di finanza ad accendere i riflettori e far scattare le indagini.

Nell'udienza del prossimo febbraio verranno ascoltati i dipendenti.