Savona, ruba un computer e una borsa in Municipio: arrestato

Prosegue senza sosta l’attività di controllo del territorio condotta dai carabinieri del Comando Provinciale di Savona, finalizzata sia alla prevenzione sia alla repressione dei reati, con particolare attenzione alle aree più sensibili e al contrasto dei reati predatori.

Nella giornata di ieri, i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Savona – Sezione Radiomobile – in collaborazione con i militari della Stazione del capoluogo, hanno arrestato un 50enne della provincia savonese, già noto alle forze dell’ordine per precedenti analoghi, colto in flagranza di furto aggravato.

L’uomo, dopo essersi introdotto all’interno del Palazzo Comunale di Savona, in Piazza Sisto IV, si era aggirato tra gli uffici riuscendo a impossessarsi di un computer portatile del Comune e di una borsa contenente gli effetti personali di una dipendente comunale.

I carabinieri, insospettiti dalla sua presenza all’interno e nei pressi del Municipio – poiché già noto per comportamenti analoghi – hanno proceduto a un immediato controllo, che ha permesso di rinvenire la refurtiva ancora in suo possesso.

Nel frattempo, i militari della Stazione di Savona avevano già avviato accertamenti investigativi in merito ad altri episodi di natura simile, verosimilmente riconducibili allo stesso individuo.

La refurtiva è stata interamente recuperata e restituita al Comune e alla dipendente. L’uomo è stato tratto in arresto in flagranza di reato e associato alla Casa circondariale di Genova Marassi, a disposizione della locale Autorità Giudiziaria.

L’operazione odierna rappresenta un’ulteriore conferma dell’impegno costante dell’Arma dei Carabinieri nella prevenzione e repressione dei reati predatori e nel garantire l’ordine e la sicurezza pubblica su tutto il territorio provinciale.