Attualità | 30 ottobre 2025, 10:55

Albenga, la prima Benemerenza Civica al presidente della Croce Bianca Dino Ardoino

Durante il prossimo Consiglio comunale la consegna ufficiale

Il sindaco di Albenga, Riccardo Tomatis, ha annunciato che la prima Benemerenza Civica del Comune di Albenga sarà conferita al Presidente della Croce Bianca, Dino Ardoino.

“Con il nuovo regolamento – spiega il primo cittadino– abbiamo introdotto la possibilità di assegnare le Benemerenze Civiche. Sono arrivate molte richieste, tutte meritevoli e degne di essere considerate. Dato che si tratta del primo anno e della prima assegnazione, abbiamo voluto che fosse un momento particolarmente simbolico. Per questo motivo, la prima Benemerenza Civica sarà attribuita a una sola persona: Dino Ardoino”.

“Dino – prosegue il sindaco – ha dedicato la sua vita al volontariato e alla Croce Bianca. È stato eletto 'Volontario dell’anno' a livello nazionale e rappresenta da sempre un esempio di impegno civile e sociale per tutta la comunità”.

Il riconoscimento sarà conferito durante il prossimo Consiglio comunale, in un momento ufficiale di ringraziamento da parte della città ad una figura che incarna i valori più autentici del servizio e della solidarietà.

