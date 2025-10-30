Assegnata a 576 famiglie del Comune di Savona la carta ‘Dedicata a te’: entro il 16 dicembre 2025 il primo utilizzo per non perdere il beneficio

Sono 576 i nuclei familiari residenti nel Comune di Savona individuati dall’Inps per beneficiare della “Carta Dedicata a te”, la misura di sostegno economico destinata all’acquisto di beni di prima necessità.

La carta, emessa da Poste Italiane S.p.A., è uno strumento di pagamento elettronico prepagato e ricaricabile, riservato alle famiglie con specifici requisiti di reddito. I beneficiari potranno ritirarla presso gli uffici postali e dovranno effettuare il primo utilizzo entro il 16 dicembre 2025, pena la decadenza del beneficio.

Non è necessario presentare alcuna domanda: la selezione dei destinatari è stata effettuata direttamente dall’Inps, sulla base dei dati relativi ai nuclei in possesso di un Isee ordinario non superiore a 15.000 euro annui e di altri requisiti stabiliti dal decreto di riferimento.

La misura non spetta ai nuclei familiari nei quali anche solo un componente percepisca la NASPI (Nuova assicurazione sociale per l’impiego), la DIS-COLL (Indennità di disoccupazione per i collaboratori), l’indennità di mobilità, o benefici di fondi di solidarietà per l’integrazione del reddito. Sono esclusi anche coloro che percepiscono la cassa integrazione guadagni o qualsiasi altra forma di integrazione salariale o di sostegno economico in caso di disoccupazione involontaria erogata dallo Stato.

Nelle prossime settimane, il Comune invierà a ciascun beneficiario una comunicazione contenente il codice e le istruzioni per il ritiro della carta solidale presso gli uffici postali.

Le somme accreditate ai beneficiari devono essere interamente utilizzate entro e non oltre il 28 febbraio 2026.