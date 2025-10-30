Canile di Savona: nuovo direttivo della LNDC, Marcello Amadini riconfermato presidente

Venerdì 24 ottobre, i soci della Lega Nazionale per la Difesa del Cane, sezione di Savona — associazione che gestisce il canile municipale — si sono riuniti per le elezioni di rinnovo del consiglio direttivo.
Per il quinquennio 2025-2030 sono stati eletti: Marcello Amadini (riconfermato presidente), Simona Golin (riconfermata vicepresidente), Maria De Miglio, Isabella Briata e Alessandro Rovacchi.
Il nuovo direttivo ringrazia i consiglieri uscenti per il loro impegno e augura buon lavoro al consiglio appena eletto.