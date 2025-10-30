Loano, dalla Regione 355 mila euro per la messa in sicurezza del torrente Nimbalto

Da Regione Liguria finanziamento di 355 mila euro al Comune di Loano per ricostruire la briglia sul torrente Nimbalto e mettere in sicurezza il tratto di Borgo Castello.

"Oggi - ha spiegato il sindaco Luca Lettieri - sopralluogo con il vicesindaco Bocchio e gli assessori Cepollina e Rocca, insieme al consigliere Angelo Vaccarezza, che ringrazio per l’attenzione e il supporto. Grazie a Regione Liguria e agli uffici tecnici".

I lavori consisteranno in una nuova briglia in calcestruzzo armato; una vasca di calma a valle per dissipare la corrente e nel consolidamento delle sponde.

Il primo cittadino elenca quindi i benefici garantiti dall'intervento: "Più sicurezza idraulica per aree agricole, residenziali e infrastrutture; prevenzione dell’erosione; migliore deflusso in caso di piene. Ora avanti con gli adempimenti per l’apertura del cantiere".

"Un lavoro molto importante, con un indubbio beneficio a livello di sicurezza idraulica per aree agricole, residenziali e infrastrutture; di prevenzione dell’erosione; di migliore deflusso in caso di piene"', ha sottolineato il consigliere regionale Angelo Vaccarezza.