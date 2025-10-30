"Pedaliamo per Pona Biso", con i fondi raccolti si potranno curare a Kinshasa più di 100 bambini

Affitto e personale pagato e medicine da comprare per due mesi potendo cosi curare gratis più di 100 bambini.

Grazie ai fondi raccolti nella "Pedalata per Pona Biso", la cicloturistica non competitiva a scopo benefico di Albisola Superiore arrivata alla seconda edizione che si è svolta lo scorso 18 ottobre, l'associazione "Attraverso i nostri occhi Odv" potrà aiutare il dispensario pediatrico che cura gratuitamente i bambini di strada di Kinshasa, paese della Repubblica Democratica del Congo.

Inoltre potranno coprire le spese mediche di una bambina che ha avuto una brutta occlusione intestinale a ottobre.

"Tutto questo non sarebbe possibile senza il contributo di tutti coloro che hanno partecipato all'evento e che hanno contributo a raggiungere questo traguardo - dicono dall'associazione - Grazie di cuore da tutti i bimbi di Pona Biso".

L'evento è arrivato alla seconda edizione organizzato da Albisola Bike con la collaborazione di Cicli Zanini e l'organizzazione di volontariato nata nel 2021 a Varazze, ideato dall'ex campione di Mtb il cellese Marco Rebagliati, ha visto partecipare molti iscritti con bici Gravel, Mtb e Ebike per una giusta causa.

La pedalata era scattata in Piazza San Giorgio e i partecipanti potevano scegliere due tracciati, uno più corto adatto a tutti di 40 km con 900 metri di dislivello e l'altro più lungo per i più allenati di 65 km con 1400 metri di dislivello.