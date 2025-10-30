Rinovha, nuovo gruppo per i rifiuti industriali: Vico di Cairo Montenotte tra le aziende protagoniste

Nel settore della gestione ambientale è nato Rinovha, un gruppo che riunisce quattro società – Alm.Eco, Gamma, Marcon e Vico – con l'obiettivo di posizionarsi tra i principali operatori nazionali nella gestione dei rifiuti industriali pericolosi. L'operazione è stata promossa da Xenon Private Equity e coinvolge direttamente il territorio savonese attraverso Vico, azienda con sede a Cairo Montenotte che opera da anni nel decommissioning e nelle bonifiche industriali.

Per la Valbormida, l'ingresso di Vico nel nuovo gruppo viene presentato come "un'opportunità concreta di sviluppo industriale e occupazionale". Secondo quanto annunciato, il progetto intende preservare le radici locali dell'azienda, valorizzando le competenze e le professionalità del territorio e mantenendo il know-how maturato negli anni. L'area industriale di Cairo Montenotte dovrebbe mantenere il suo ruolo di riferimento per l'economia circolare, con una visione che punta a continuità, resilienza e innovazione.

Vico si occupa di interventi complessi di decommissioning, bonifica ambientale e demolizione industriale, disponendo di un impianto proprietario che le consente di gestire direttamente tutte le fasi: dalla progettazione alla bonifica, dalla demolizione allo smaltimento dei rifiuti, fino alla valorizzazione dei materiali e alla riqualificazione delle aree.

Il progetto mette insieme diverse fasi della gestione ambientale che finora erano spesso separate: intermediazione, raccolta e trasporto, trattamento e smaltimento dei rifiuti, oltre al decommissioning industriale e alle bonifiche, sia in Italia che all'estero. L'idea è quella di creare una filiera integrata in un settore che in Italia è sempre stato molto frammentato, con numerosi operatori locali.

Oltre a Vico, fanno parte del gruppo Alm.Eco di Pavia (intermediazione ambientale), Gamma di Bolzano (trasporto e intermediazione di rifiuti pericolosi) e Marcon del Triveneto (trattamento e recupero di rifiuti industriali). Le società mantengono il loro radicamento territoriale, ma vengono coordinate all'interno di una struttura più ampia.

Amministratore delegato è Gianluca Cencia, ingegnere con esperienza nel settore dei rifiuti, già manager di Relife. I soci delle società che confluiscono in Rinovha, compresa Vico, hanno scelto di reinvestire nel nuovo gruppo. Presidente è Gianfranco Piras, partner di Xenon Private Equity.

Secondo Cencia, si tratta di un progetto che integra "realtà con forte propensione commerciale insieme a solide realtà industriali", costruito sull'esperienza di società "attive da anni e radicate nei rispettivi territori". L'obiettivo dichiarato è quello di creare "un modello moderno e sostenibile, capace di generare valore per il mercato e le comunità".