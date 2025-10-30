Tito Vespasiani nuovo segretario generale per l’Autorità Portuale, Bucci: “Regione pronta a collaborare”

“A nome mio e di tutta la Giunta voglio fare le congratulazioni a Tito Vespasiani, nominato oggi nuovo Segretario Generale dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale. Regione Liguria è pronta a collaborare e dialogare con lui e con le altre anime di questa fondamentale istituzione, a cominciare dal presidente Paroli, per contribuire alla crescita dei nostri porti, risorse di primaria importanza per rafforzare la leadership di Genova e della Liguria nel campo della logistica e della Blue economy”.

Così il presidente della Regione Liguria, commentando la notizia della nomina di Vespasiani come nuovo Segretario Generale dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale.



“Quella di Vespasiani è una figura di comprovata esperienza che, sotto la guida del presidente Matteo Paroli, saprà garantire operatività e concretezza nella gestione di un sistema portuale strategico per l'economia ligure e nazionale. Regione continuerà a collaborare con l'Autorità, da oggi nel pieno delle sue funzioni, per favorire il rafforzamento infrastrutturale e la competitività dei porti di Genova, Savona e Vado”, ha aggiunto il consigliere delegato allo Sviluppo economico e ai Porti, Alessio Piana.