Eddie e Crash, i cuccioli di Cosseria salvati nei boschi: ora crescono forti e felici

Da due scricciolini trovati soli nei boschi a due piccoli uragani di energia e coccole: Eddie e Crash, i cuccioli salvati a Cosseria, stanno diventando delle vere star a quattro zampe!

Grazie alle cure instancabili dei volontari e all’affetto della loro dolce balia, i due fratellini pelosi sono cresciuti in fretta — oggi pesano il doppio rispetto a quando sono stati salvati!

Tra una ciotola di pappa e un sonnellino rubato sul cuscino più morbido della casa, Eddie e Crash stanno scoprendo quanto sia bello sentirsi amati.

Nel frattempo, il Comune di Cosseria non è rimasto a guardare. Il Sindaco Roberto Molinaro ha chiesto ai Carabinieri Forestali di indagare sull’abbandono: "Un gesto così crudele non appartiene alla nostra comunità. Il Comune sarà al fianco di chi si prende cura dei piccoli e coprirà le spese sostenute".

Un messaggio forte e chiaro: chi non può più occuparsi di un animale non deve scegliere l’abbandono. Ci sono canili, associazioni e lo stesso Comune pronti ad aiutare.

Intanto Eddie e Crash continuano a fare progressi e a collezionare cuori. Sono curiosi, giocherelloni e con quegli occhioni dolci hanno già conquistato tutti. Ora manca solo l’ultimo passo: trovare una famiglia che li ami per sempre.

Chi li adotterà non avrà due semplici cagnolini, ma due piccoli eroi con una grande storia da raccontare.