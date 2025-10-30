 / Solidarietà

Solidarietà | 30 ottobre 2025, 16:24

Eddie e Crash, i cuccioli di Cosseria salvati nei boschi: ora crescono forti e felici

Il sindaco Molinaro ha chiesto ai carabinieri Forestali di indagare sull'abbandono

Eddie e Crash, i cuccioli di Cosseria salvati nei boschi: ora crescono forti e felici

Da due scricciolini trovati soli nei boschi a due piccoli uragani di energia e coccole: Eddie e Crash, i cuccioli salvati a Cosseria, stanno diventando delle vere star a quattro zampe!

Grazie alle cure instancabili dei volontari e all’affetto della loro dolce balia, i due fratellini pelosi sono cresciuti in fretta — oggi pesano il doppio rispetto a quando sono stati salvati!

Tra una ciotola di pappa e un sonnellino rubato sul cuscino più morbido della casa, Eddie e Crash stanno scoprendo quanto sia bello sentirsi amati.

Nel frattempo, il Comune di Cosseria non è rimasto a guardare. Il Sindaco Roberto Molinaro ha chiesto ai Carabinieri Forestali di indagare sull’abbandono: "Un gesto così crudele non appartiene alla nostra comunità. Il Comune sarà al fianco di chi si prende cura dei piccoli e coprirà le spese sostenute".

Un messaggio forte e chiaro: chi non può più occuparsi di un animale non deve scegliere l’abbandono. Ci sono canili, associazioni e lo stesso Comune pronti ad aiutare.

Intanto Eddie e Crash continuano a fare progressi e a collezionare cuori. Sono curiosi, giocherelloni e con quegli occhioni dolci hanno già conquistato tutti. Ora manca solo l’ultimo passo: trovare una famiglia che li ami per sempre.

Chi li adotterà non avrà due semplici cagnolini, ma due piccoli eroi con una grande storia da raccontare.

Graziano De Valle

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A OTTOBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium