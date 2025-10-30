"Energia per la vita. Accendiamo la luce a Cuba!". Una cena solidale per far vivere l’isola

Alla luce della difficilissima situazione a Cuba, largamente dovuta all’inasprimento dell’embargo voluto dagli USA, la Cgil insieme ad Anpi, Arci e Anaic anche del Savonese hanno deciso di lanciare una nuova raccolta di solidarietà a favore della popolazione cubana.

"Cuba è vittima di un cinico e ingiustificato assedio da oltre 60 anni a causa del blocco statunitense - ricordano gli organizzatori -. Una crudeltà condannata dalla stragrande maggioranza dei paesi del mondo nelle oltre 30 risoluzioni dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, che purtroppo non hanno finora sortito alcun effetto concreto. Il popolo cubano sta soffrendo dell’inumano rafforzamento del blocco statunitense al quale si sono aggiunti la pandemia, la crisi economica mondiale e le ricorrenti catastrofi naturali che flagellano la regione caraibica: non possiamo ignorare le sofferenze di un popolo che ci ha dimostrato la sua generosa solidarietà durante la pandemia".

Così nasce l'idea: "È giunto il momento di sostenere Cuba e di lanciare un programma straordinario di raccolta fondi a sostegno del sistema elettro-energetico per l'acquisto di prodotti, attrezzature e altri supporti tecnici per il funzionamento dei pannelli solari".

I promotori di questa iniziativa rivolgono un accorato appello a organizzazioni sociali, imprenditori, aziende, gruppi e singoli cittadini, affinché contribuiscano al successo della campagna che mira a raccogliere fondi per il popolo cubano. I beni acquistati saranno destinati al funzionamento di scuole, ospedali, luoghi di lavoro e di cultura, e attività essenziali per far vivere l’isola.

Le donazioni saranno raccolte nel conto corrente intestato a Nexus Emilia Romagna ETS (IBAN: IT58D 05018 02400 000011318730 - Causale: Energia per la vita).