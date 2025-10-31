Albenga, il Nido “Roberto di Ferro” ottiene l’accreditamento regionale con valutazione eccellente

Il Nido d’Infanzia “Roberto di Ferro” di Albenga ha ottenuto l’accreditamento regionale con una valutazione eccellente, confermandosi tra le strutture educative di maggiore qualità in Liguria. Il riconoscimento arriva al termine della visita di audit svolta il 23 ottobre 2025, tappa decisiva nel percorso di certificazione della qualità educativa promosso dalla Regione Liguria.

La commissione valutativa – composta da Maria Luisa Gallinotti, dirigente regionale, Manuela Bruno e Erika Balestrieri, coordinatrici pedagogiche, accompagnate da Beatrice Serventi, pedagogista della Regione – ha analizzato il servizio alla presenza della coordinatrice Valentina Orso e di tutto lo staff del nido.

Durante la giornata di visita sono stati osservati i momenti di vita quotidiana dei bambini e valutata la documentazione pedagogica, gestionale e organizzativa. La commissione ha espresso particolare apprezzamento per l’accoglienza delle famiglie, la qualità dei materiali educativi e la cura dei momenti di routine, gestiti nel pieno rispetto dei tempi dei bambini.

Il Nido ha ricevuto valutazioni eccellenti anche per la partecipazione attiva delle famiglie, la formazione continua del personale e la qualità degli ambienti educativi, arricchiti da materiali naturali e da strumenti digitali innovativi.

Soddisfazione è stata espressa dall’assessore alle Politiche sociali Marta Gaia: “L’accreditamento del Nido ‘Roberto di Ferro’ rappresenta un importante riconoscimento. Non è solo una certificazione, ma la conferma del valore del lavoro quotidiano svolto da educatrici, coordinatrici e da tutto il personale, che con competenza, dedizione e passione offre ai nostri bambini un contesto educativo di eccellenza. Il percorso di valutazione, supportato dai professionisti della Regione Liguria, ci permette di crescere continuamente e di mettere sempre al centro il miglioramento del servizio”. L’assessore aggiunge: “Continueremo a sostenere percorsi di formazione e aggiornamento, perché investire nell’educazione dei più piccoli significa investire nel futuro della nostra comunità”.