Albenga, nasce il laboratorio di lettura “itinerante” che unisce scuola e università

Un progetto innovativo collega il Centro Scolastico Diocesano “Redemptoris Mater” e le scuole dell’infanzia “Ester Siccardi” e “San Giorgio” con l’Università di Genova. L’iniziativa, curata dalla pedagogista Stefania Trifilio, propone un laboratorio di lettura e scrittura creativa ispirato al “binomio fantastico” di Gianni Rodari, per stimolare nei bambini immaginazione e pensiero divergente.

Coinvolti anche gli studenti della scuola secondaria e del Liceo delle Scienze Umane, che parteciperanno come ascoltatori e osservatori nei percorsi di Formazione Scuola Lavoro, riflettendo sui significati pedagogici del gioco narrativo.

Il progetto, intitolato “L’Università a scuola”, vuole creare un ponte stabile tra ricerca accademica, didattica e comunità, dimostrando come la fantasia possa diventare strumento educativo e formativo.

Collaborano al percorso la professoressa Anna Antoniazzi e il pedagogista Marco Scarella del Dipartimento di Scienze della Formazione dell’Università di Genova.