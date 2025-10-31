Meteo, tempo autunnale nel fine settimana dei Santi.

Giornate grigie e nuvolose nei prossimi giorni, con una perturbazione di passaggiodomenica, ma precipitazioni più consistenti su Alpi e Liguria.

Al Nord Ovest quindi avremo questa situazione

Oggi venerdì 31 ottobre e domani sabato 1 novembre

Il cielo si presenterà nuvoloso o molto nuvoloso, con possibili isolate deboli piogge sui settori orientali di Liguria e Piemonte. Temperature stazionarie e in linea con il periodo con massime comprese tra 17 e 20 °C (in leggero aumento domani rispetto ad oggi), e minime tra 10 e 14 °C.

Venti oggi deboli o localmente moderati settentrionali su Liguria centro-occidentale, in attenuazione domani, assenti o deboli variabili su restanti zone. Domani assenti o deboli variabili ovunque, ma con aumento dell'intensità dal pomeriggio su rilievi alpini e di provenienza meridionale.

Domenica 2 novembre

Cielo molto nuvloso o coperto al mattino per il passaggio di una debole perturbazione, miglioramento da ovest a partire dal pomeriggio. Piogge consistenti su Liguria, Alpi occidentali, Valle d'Aosta e alto Piemonte, deboli altrove. Nevicate a partire dai 2000/2300 m, in calo di quota a fine evento.

Temperature in calo nelle massime per via del maltempo e minime stazionarie o in lieve calo.

Venti forti meridionali sulle Alpi, seguiti da Foehn in serata. Venti moderati o localmente forti meridionali anche su Liguria, Langhe e alessandrino in attenuazione in serata.

Da Lunedì 3 novembre

Inizio settimana con temporaneo rinforzo di un'alta pressione con conseguente tempo stabile e in parte soleggiato, ma temperature che non subiranno variazioni di rilievo.

