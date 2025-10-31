Savona, passaggio da Ata a Tpl, il ricorso al Tar di Gestopark blocca la nuova gestione delle aree di sosta

Colpo di scena nella partita dei parcheggi savonesi. La Gestopark, la società ha deciso di ricorrere al Tar contro il futuro affidamento delle aree di parcheggio di Savona alla Tpl, oggi sotto la gestione di Ata, società in concordato.

Il ricorso, presentato pochi giorni fa da Gestopark, blocca di fatto il percorso verso la riassegnazione delle aree di sosta comprese nel pacchetto Ata-Tpl e lascia in sospeso anche il destino dei dieci lavoratori che avrebbero dovuto entrare nella società di trasporto pubblico.

Ora il ricorso pone un'ipoteca sul passaggio della gestione dei parcheggi a Tpl e solo dopo l'udienza si saprà se sarà possibile chiudere l'operazione e dare finalmente il via libera al passaggio di gestione.

Intanto il Comune ha costituito una "cabina di regia" per gestire il caso dei 10 dipendenti che attualmente si occupano di parcheggi e dovrebbero passare al nuovo gestore.