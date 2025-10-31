Savona, sosta a pagamento: dopo il ricorso di Gestopark proroga tecnica fino al 30 novembre per il contratto con ATA

La Giunta comunale di Savona ha approvato una proroga tecnica fino al 30 novembre 2025 del contratto con ATA per la gestione della sosta a pagamento in città che, come noto, sarebbe dovuta passare a TPL il primo novembre.



La decisione si rende necessaria in conseguenza del ricorso al Tar proposto da Gestopark contro l’affidamento in house dei parcheggi a TPL. Il Presidente del Tar Liguria non ha concesso la richiesta di sospensiva d’urgenza presentata da Gestopark non ravvisandone i presupposti e ha fissato al 21 novembre l’udienza per la decisione collegiale sulla opportunità di sospendere la procedura di affidamento in house in attesa della decisione nel merito del ricordo. Per questa ragione la giunta ha disposto la proroga della gestione ad ATA solo fino al 30 novembre.



“Quella di oggi è una decisione ispirata a ragioni di cautela per avere il tempo di approfondire le motivazioni del ricorso - commenta l’Assessore alla Mobilità Ilaria Becco - Noi siamo convinti di aver seguito la procedura corretta ma, nel prendere atto del ricorso, dobbiamo fare tutte le valutazioni del caso. Registriamo comunque il provvedimento del presidente del TAR con cui vengono precisate le ragioni per cui non si è ritenuto di sospendere, al momento, gli effetti degli atti impugnati. E’ noto che per noi il subentro di TPL, con tutti gli investimenti previsti, rappresenta un’esigenza impellente, considerata l’attuale condizione dei nostri parcheggi”.