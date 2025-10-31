Guasto ad uno scambio sui binari a Sestri Ponente: tecnici al lavoro sul posto, ritardi alla circolazione sulla rete ligure

Un guasto ad un deviatoio all'altezza di Sestri Ponente sta causando diversi ritardi alla circolazione ferroviaria sulla rete ligure, in particolare nel ponente e sulla tratta Genova-Savona.
Il problema si è verificato intorno alle 18:30, causando ritardi intorno alla mezz'ora per alcuni convogli.
I tecnici di RFI sono all'opera per risolvere il problema e ristabilire la regolarità dei collegamenti.
Inoltre, siè verificata un'anormalità al locomotore del regionale 12416 a Celle, che è ripartito dopo diversi minuti di stop.