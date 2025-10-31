 / Cronaca

Guasto ad uno scambio sui binari a Sestri Ponente: tecnici al lavoro sul posto, ritardi alla circolazione sulla rete ligure

Il problema verificatosi intorno alle 18:30

Un guasto ad un deviatoio all'altezza di Sestri Ponente sta causando diversi ritardi alla circolazione ferroviaria sulla rete ligure, in particolare nel ponente e sulla tratta Genova-Savona.

Il problema si è verificato intorno alle 18:30, causando ritardi intorno alla mezz'ora per alcuni convogli.

I tecnici di RFI sono all'opera per risolvere il problema e ristabilire la regolarità dei collegamenti.

Inoltre, siè verificata un'anormalità al locomotore del regionale 12416 a Celle, che è ripartito dopo diversi minuti di stop.

