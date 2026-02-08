Bragno, vandalizzata la pensilina dell’autobus vicino alla Polisportiva: "Un gesto che lascia amarezza" (FOTO)

"Questa notte la pensilina dell’autobus di Bragno, vicino alla Polisportiva realizzata con impegno, cuore e rispetto dai ragazzi dell’ Memorial Giacomo Briano è stata devastata e vandalizzata. Un gesto che lascia amarezza".

A darne notizia, con un post su Facebook, è la stessa Polisportiva valbormidese.

"Non solo per il danno materiale, ma per quello che rappresenta - si legge ancora nel post - quando qualcuno prova a costruire qualcosa di bello per tutti, c’è sempre chi sceglie di distruggere invece che rispettare. Purtroppo non è la prima volta che, in occasione di determinati eventi e serate in zona, ci troviamo a fare i conti con episodi simili. Non vogliamo puntare il dito contro nessuno in particolare. Siamo stati tutti ragazzi. Sappiamo cosa significa divertirsi, stare insieme, fare festa. Ma il divertimento non può e non deve mai trasformarsi in vandalismo, mancanza di rispetto o danni alla comunità. Questo non è accettabile".

"Condanniamo con fermezza quanto accaduto e ribadiamo l’importanza di difendere ciò che viene costruito con passione e spirito di comunità. Perché ogni panchina, ogni pensilina, ogni spazio condiviso racconta l’impegno di qualcuno per il bene di tutti. Bragno merita rispetto.

E il rispetto parte da ognuno di noi", concludono dalla Polisportiva.

Segnalato, inoltre, l'abbandono di bottiglie ovunque intorno alla Polisportiva.