Luca e Massimo Botto vincitori della veleggiata di Assonautica

L'evento si è tenuto lo scorso 26 ottobre

Luca Botto con il padre Massimo (Ventus

Una bellissima giornata di sole e il vento giusto hanno fatto da cornice alla veleggiata che si è svolta domenica 26 ottobre nello specchio acqueo antistante la zona delle Fornaci, organizzata da Assonautica Savona. Un appuntamento che ha richiamato una nutrita partecipazione di soci e appassionati di vela, desiderosi di trascorrere insieme una giornata all’insegna del mare e della buona compagnia.

L’atmosfera è stata quella delle grandi occasioni. La manifestazione, che si è svolta con tanto entusiasmo e spirito sportivo, si è conclusa con la premiazione dei primi tre classificati: 1° posto: Luca Botto con il padre Massimo (Ventus); 2° posto: Tommaso Bisazza con Enzo Motta (Escape); 3° posto: Michele Mazzitelli con Giovanni Romano (Tainui).

Ha fatto seguito un buffet, un’occasione per brindare insieme e condividere racconti e risate dopo una splendida giornata in mare.

Assonautica ringrazia i partecipanti e i soci che hanno collaborato all’evento.

Redazione

