Albissola, la minoranza critica le spese per la festa di Halloween: "Dolcetto o scherzetto di bilancio?"

La festa di Halloween prevista ad Albissola Marina per oggi, venerdì 31 ottobre, ha visto puntare il dito da parte della minoranza consiliare contro l'amministrazione comunale per via delle spese sostenute.

"Albissola Marina si prepara questo pomeriggio alla seconda edizione di “Halloween – Passaggio di Streghe”, una manifestazione attesa da famiglie, commercianti e bambini, che promette di portare colore e movimento nel cuore della città. Un’iniziativa positiva, che il nostro gruppo consiliare accoglie con favore: ogni evento che anima Albissola e sostiene il commercio locale è un valore aggiunto e un segno di vitalità per la comunità - spiegano dal gruppo "Tradizione e Futuro" - Tuttavia, come in ogni buona amministrazione, l’entusiasmo deve convivere con la prudenza. Secondo la Determinazione n. 502 del 13 ottobre 2025, la manifestazione di Halloween comporterà una spesa complessiva di circa 5.800 euro, così ripartita: 3.498,96 euro per animazione e allestimenti in Piazza del Popolo;1.360 euro per i due spettacoli musicali; 401,99 euro per la stampa di materiale promozionale, oltre a costi accessori per decorazioni, vetrofanie, SIAE e IRAP".

"Non è in discussione la qualità del lavoro svolto né la professionalità degli operatori coinvolti, che si presumono seri e competenti. Il punto è un altro: è proporzionato questo impegno di spesa per un evento di durata pomeridiana? Quando una singola manifestazione arriva a pesare quasi seimila euro sul bilancio comunale, è legittimo chiedersi se esista un equilibrio tra l’effetto festivo e l’impatto economico - proseguono i consiglieri Giovanni Siri (Capogruppo),

Deborah Borghi e Michela Moretti Girardengo - Come gruppo consiliare di opposizione, riteniamo che la promozione turistica e la vivacità

cittadina debbano continuare, ma con un’attenzione rigorosa all’uso delle risorse pubbliche. Ogni euro speso per animare Albissola deve essere speso bene, con criteri di trasparenza, proporzionalità e buon senso amministrativo. Non critichiamo la festa, ma il metodo, che non è la prima volta che viene utilizzato da questa amministrazione".

"La leggerezza nei conti può far più paura delle streghe e la vera magia di una buona amministrazione è il coniugare entusiasmo e responsabilità.

Albissola merita eventi di qualità, ma anche una gestione attenta, capace di far convivere divertimento e serietà. Nessuno mette in dubbio che le feste servano e che il clima cittadino ne guadagni. Resta però una sola domanda, semplice e un po’ scomoda: l’amministrazione sta davvero investendo in cultura, commercio e comunità…o stiamo solo imparando a spendere con troppa leggerezza, chiamandolo entusiasmo?" concludono dalla minoranza.