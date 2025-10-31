Carcare, lucernari del cimitero danneggiati dalla grandine. La minoranza: "Mancata manutenzione", il sindaco: "Solita polemica becera"

Quindici lucernari dell’ala vecchia del cimitero, danneggiati dalla grandine di giugno, aspettano ancora oggi la sostituzione. Nel frattempo, ad ogni pioggia i corridoi delle palazzine del cimitero si allagano. La denuncia arriva dal gruppo di opposizione “Insieme per Carcare”, secondo cui molti cittadini si sarebbero già rivolti all’ufficio tecnico.

“I lucernari aspettano manutenzione da questa estate. Cosa succede in caso di maltempo è sin troppo evidente”, commentano dall’opposizione.

“Non è sufficiente togliere le erbacce esterne e interne per fare bella figura. Qui il problema è più strutturale: la pigrizia nelle manutenzioni del patrimonio pubblico era già stata denunciata il mese scorso con un’interrogazione, alla quale l’assessore ai lavori pubblici, Grenno, ha risposto con sufficienza. Ciò che è certo è che siamo arrivati alle giornate Sacre dei Primi Giorni di Novembre in queste condizioni”, concludono da "Insieme per Carcare".

Secca la replica del sindaco Rodolfo Mirri: "Si tratta dell’ennesima polemica infondata di chi non verifica le informazioni prima di scrivere. Loro, che hanno amministrato il paese per molti anni, dovrebbero sapere che per eseguire i lavori ci sono precise procedure da seguire. Gli interventi sono in corso in queste ore, ma non per effetto del post della minoranza sui social: erano programmati da almeno 15 giorni".

"Poiché il materiale non è ancora arrivato, la ditta incaricata sta provvedendo a proteggere i lucernari in via provvisoria. In altre zone del cimitero abbiamo rimosso parti di plexiglass per prevenire rischi per i cittadini. Alla minoranza dico: possono dormire sonni tranquilli", conclude Mirri.